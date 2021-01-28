عقب نجاح "بـ100 وش" مصطفى درويش يجتمع مع نيللي كريم في "ضد الكسر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان مصطفى درويش مع النجمة نيللي كريم في مسلسلها الجديد "ضد الكسر" وذلك عقب مشاركته معها في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "100 وش".

مسلسل "ضد الكسر" إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم لقاء الخميسي، مصطفي درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بـ100 وش" بالمشاركة مع آسر ياسين.