هيثم شاكر يعلن إصابته بكورونا

أعلن هيثم شاكر إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر فيسبوك "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء وبالصحة فى القريب العاجل.
وقام الفنان هيثم شاكر خلال لقائه ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بغناء أغنية لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد.
وجاءت الأغنية بعنوان " خليييك في البيت.. وبلاش بقى تنطيط ..فيروس ومتفشي خروجات محبكتشي.. إتبطوا محدش ينزل.. وبلاش عيد ميلاد كارفور.. شغلك يخلص إجري و روح يا إما هتاخد الدور".
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