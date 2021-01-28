تحدثت الفنانة هنا الزاهد مع كاميرا دوت الخليج، وكشف كواليس مشاركتها في فيلم مع النجم العالمي مينا مسعود الذي يحمل اسم "في عز الضهر" والأسباب التى حمستها للعمل معه.
كما كشف عن موعد طرح أحدث أعمالها "حلوة الدنيا سكر" وأبرز الصعوبات التى واجهتها في العمل، وأيضا تحدثت معنا عن أبرز تفاصيل مسلسلها الرمضاني الذي يحمل اسم "النمر" ويقوم ببطولته الفنان محمد إمام.
كما أوضحت حقيقة الصورة التى تداولها السوشيال ميديا وتظهر من خلالها وهى حامل، وأكدت أنها كانت من عمل فني.
وسبق أن نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت فى الصورة برفقة الفنان العالمي مينا مسعود، وكتبت معلقة: "مبسوطة اني بشارك العالمي مينا مسعود في فيلم جديد. ان شاء يعجبكم”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنا الزاهد تكشف لـ دوت الخليج حقيقة حملها.. وموعد عرض حلوة الدنيا سكر.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.