رامى جمال يطرح أول أغنية من ألبومه الجديد "ولسه"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان رامى جمال، أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، مع شركة "نجوم ريكوردز"، من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ألبوم رامى جمال سيكون بعنوان "ولسه"، وسيتم طرحه بشكل متتابع خلال عام2021، ويضم 10 أغنيات، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجوعة من الشعراء والملحنين الموزعين، فضلًا عن تقديمه عدة ألحان في الألبوم.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" على مدار 8 سنوات ماضية، وهم "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدى".

يذكر أن آخر أعمال رامى جمال كان ألبوم "أنا لوحدى"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه داخل "فيرجن"، وتعاون من خلاله مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.