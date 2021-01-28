ابنة ريهام سعيد تخطف الأنظار بجمالها بأحدث ظهور لها ..وهل تشبه والدتها؟

الإعلامية المصرية ريهام سعيد حرصت على مشاركة جمهورها بأحدث اطلالة لها مع ابنتها الشابة "أمينة" التي سرقت انظار الجمهور بجمالها الناعم، وبدت الأم والأبنة وكأنهما شقيقتان وفق تعليقات الجمهور الذي تغزل بجمال الإبنة وملامحها الرقيقة.

ابنة ريهام سعيد تخطف الأنظار بجمالها بأحدث ظهور لها

الإعلامية المصرية ريهام سعيد إرتأت مشاركة جمهورها بلقطة جديدة لها مع ابنتها الشابة "امينة" بعد غياب طويل عن نشرها لأي من صور أبنائها، وظهرت ريهام الى جانب ابنتها من احدى اماكن السهر وهما تبتسمان للكاميرا، بين وصفت الأم ابنتها في تعليقها على اللقطة بأنها "توأم روحها".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورة الأم وابنتها معتبرين بأنهما تبدوان كشقيقتين وليس أم ووالدة، كما انهالوا بعبارات الغزل على الشابة التي بدت بملامح هادئة وخالية من المكياج مع تسريحة الشعر الطويل.

وسبق وأن كشفت ريهام سعيد بأنها ابنتها أمينة تمتهن مهنة الطهي ونشرت سابقا صورة لها وهي ترتدي الملابس البيضاء من المطبخ.

وأمينة هى ابنة ريهام سعيد من زيجتها الأولى عندما كانت بعمر 19 عامًا واستمرت ثلاث سنوات ثم انفصلت بحسب تصريحاتها فى أحد البرامج التليفزيونية بسبب منعها من اللبس والخروج والحديث في الهاتف.

ولدى ريهام سعيد الى جانب ابنتها أمينة، أربعة أبناء، من ثلاثة زيجات وأنجبت طفلها الاخير طارق من زوجها الحالي مدحت عفيفي .

ريهام سعيد تخوض تجربة الغناء

على صعيد آخر، شاركت ريهام سعيد بتجربة جديدة بعيدا عن الإعلام محققة حلمها بالغناء، فقامت بأداء أغنية بالتعاون مع الفنانة مي كساب وزوجها مطرب المهرجانات أوكا على طريقة المهرجانات، خلال ظهورهما معها في حلقة برنامج "صبايا الخير" الأسبوع الماضي، وأكدت أنها حققت أحد أحلامها بعد خوض تلك التجربة الفنية المختلفة.

يذكر أن ريهام سعيد من أكثر الإعلاميات المثيرات للجدل، وكانت قد أحدثت جدلاً كبيراً في أول حلقة من برنامجها "صبايا الخير" بعنوان "صيد الثعالب" والتي واجهت بسببها هجوماً شديدا من الجمهور وجمعيات الرفق بالحيوان، مما عرضها للوقف عن العمل للمرة الثانية لفترة، قبل أن تستأنف برنامجها.