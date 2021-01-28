رسالة جديدة من ياسر فرج بعد تشييع جنازة زوجته الشابة..كلماته أبكت الجمهور

ياسر فرج الفنان المصري الذي أعلن عن وفاة زوجته وأم اولاده أمس الأربعاء على إثر تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، وجه رسالة يودعها فيها ويكشف عن التأثير الذي تركته في جميع من حولها قبل رحيلها.

ياسر فرج يودع زوجته في رسالة مبكية

ياسر فرج نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة مبكية ودع من خلالها زوجته كما تحدث عن اللحظات الأخيرة قبل رحيلها، وأكد لها في رسالته عن مدى الحب الذي تركته في قلوب من حولها، حيث أوضح أن خلال الشهور الـ4 الأخيرة في حياتها، اكتسبت محبة من قبل الفريق المعالج لها، وقبل ذلك جميع من يعرفونها، فكتب ياسر فرج : "إنا لله وانا اليه راجعون، اللهم اني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف في، النهاردة شفت بعيني اد ايه ربنا راضي عنك، واد ايه كل اللي يعرفوكي بيحبوكي، وكم الدعاء اللي الناس دعتهولك وهي ما تعرفكيش، الداكاترة والممرضين اللي عرفوكي آخر اربع شهور حبوكي اد ايه".

ياسر فرج لزوجته الراحلة: "مسامحك في أي حاجة وراضي عنك"

ياسر فرج تحدث عن تأثير فراق زوجته عليه وعلي ابنائهما، كما أشار إلى أن صبره على هذا الفراق يعود إلى إيمانه بالقدر، في وقت أكد فيه أنه راضي عن زوجته الراحلة وينتظر لقائها يوم اللقاء فقال ياسر فرج: "اللي هيصبرني بقيت حياتي أنا والأولاد اننا متأكدين أن ربنا عاوزك في مكان أحسن ومع ناس أحسن، مسامحك في أي حاجة، وراضي عنك في كل شئ إلي اللقاء يوم اللقاء"، وقد شيعت جنازة زوجة الفنان ياسر فرج عصر اليوم من مسجد السيدة نفسية بالعاصمة المصرية القاهرة، وقدم بعض من زملاء الفنان ياسر فرج العزاء له منهم الفنان عزوز عادل، والفنانة دارين حداد.

ياسر فرج يكشف عن أصعب اللحظات قبل وفاة زوجته

ياسر فرج كشف خلال الفترة الماضية عن مروره بفترة صعبة بعدما تم الإعلان عن إصابة زوجته بفيروس كورونا ودخولها إلى العناية المركزة، وطلب الفنان المصري من متابعيه وأصدقائه الدعاء لزوجته من أجل أن تمر من هذه الأزمة الصحية في أكثر من رسالة نشرها عبر حسابه على "فيس بوك"، وكان قد كتب رسالة مؤثرة أثناء تواجده أمام غرفة العناية المركزة التي كانت تتواجد بها زوجته وكشف عن مشاعره في هذه اللحظة فكتب: "طول عمري وانا بخاف من الباب ده، كل ما اروح أزور حد مريض واعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة علي عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني احساس بالحزن الشديد، والرعب من اني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وام أولادي للعناية المركزة".

يذكر أن آخر عمل شارك فيه الفنان ياسر فرج مسلسل "أفراح إبليس 2" عام 2019 مع كل من الفنان جمال سليمان، وصابرين، وإيناس عز الدين، وهنادي مهنا، وأحمد صفوت.