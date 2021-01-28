فوز الفيلم السعودي "سيدة البحر" بجائزتين في مهرجان العين السينمائي بالإمارات

مهرجان العين السينمائي اختتم دورته الثالثة والتي أقيمت خلال الأيام الماضية في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة مجموعة كبيرة من صناع السينما في الخليج والعالم العربي، وقد أعلنت القائمة النهائية لجوائز المهرجان.

فيلم "سيدة البحر" يفوز بجائزة الصقر الخليجي للأفلام الطويلة

"سيدة البحر" الفيلم السعودي الذي شارك ضمن مسابقة "الصقر الخليجي للأفلام الطويلة" في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العين السينمائي، حصل على جائزة أفضل فيلم بعد منافسة قوية مع أكثر من فيلم سعودي وخليجي شاركوا في هذه المسابقة، ولم تكن هذه دوت الخليج الجائزة الوحيدة التي يحصدها فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين حيث حصل الفيلم كذلك على جائزة فريد رمضان لأفضل سيناريو، وقد احتفلت الفنانة فاطمة الطائي إحدى بطلات الفيلم بهذا الانجاز على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "فوز فيلم (سيدة البحر) في مهرجان العين السينمائي بجائزة أفضل فيلم طويل، وأفضل سيناريو، مبروك للجميع على الجهود المبذولة".

الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" يفوز بجائزة لجنة التحكيم

"سيدة البحر" تنضم الجوائز التي حصل عليها إلى قائمة الانجازات التي حققها الفيلم خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها ترشيحه من قبل هيئة الأفلام في المملكة العربية السعودية ليشارك في مسابقة الأوسكار والتي من خلالها سوف يتم الإعلان عن الأسماء النهائية للأفلام المشاركة في حفل جوائز الأوسكار في ابريل القادم، أما الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور، والذي قد شارك أيضا في مسابقة "الصقر الخليجي للأفلام الطويلة"، قد حصل على جائزة لجنة التحكيم، ويشارك في بطولة فيلم "المرشحة المثالية" كل من الفنانة ميلا الزهراني، ونوره العوض، وضي الهلالي، وخالد عبد الرحيم.

قائمة جوائز مهرجان العين السينمائي

مهرجان العين السينمائي أعلن كذلك عن الفائزين بجوائز المسابقات المختلفة في المهرجان والتي من بينها مسابقة "الصقر الخليجي للأفلام القصيرة" وفاز فيلم "ببن.بي.ك" للمخرج يوسف العبدلله بجائزة أفضل فيلم"، ونال فيلم "الحاكم" للمخرج جعفر محمد حسن جائزة لجنة التحكيم، وحقق فيلم "أثل" للمخرجة الشيخة اليازية بن نهيان جائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر الإماراتي للأفلام القصيرة"، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم المخرجة حمدة المدفع والذي حمل عنوان "النبتة"، بينما حصل فيلم "عابد" للمخرج مدحت عبدالله على جائز أفضل فيلم في مسابقة "اصنع فيلمك في زمن كورونا"، ونال جائزة لجنة التحكيم فيلم "حجر منزلي" للمخرج أحمد خطاب.

فيلم "تألق ابتدائي" للمخرج ليوم يونغمين وونغ، فاز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر لأفلام المقيمين" ونال جائزة لجنة التحكيم فيلم "10" للمخرج محمد سمير، كما حصد فيلم "ألبوم" للمخرج علي لاري جائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر لأفلام الطلبة"، كما نال فيلم "ريحة أبوي" للمخرجة فوزية محمد على جائزة لجنة التحكيم.