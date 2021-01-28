دنيا بطمة بعد الحكم بسجنها بتهمة ابتزاز المشاهير :"هذه ضريبة النجاح"

دنيا بطمة عادت لترد من جديد على الحكم القضائي الذي صدر بحقها من محكمة الاستئناف في مدينة مراكش بالمغرب، والذي يقضي بسجنها لمدة 12 شهرًا، في اتهامها بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"حمزة مون بيبي".

دنيا بطمة تشكر من ساندها بعد الحكم بسجنها

الفنانة المغربية دنيا بطمة نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة رسائل تقدم من خلالها الشكر لكل من ساندها خلال الساعات الماضية عقب صدر حكم يقضي بسجنها لمدة عام على إثر إتهامها في القضية المعروفة بـ"حمزة مون بيبي"، دنيا بطمة شكرت كل من ساندها من محبيها وأصدقائها ومتابعيها فكتبت: "سلام عليكم جميعا تحية لكل الناس لي دعاة معانا وكل رسائلكم التي تثلج الصدر شكرا لكل فانزاتي، وكل الناس لي وقفت ودافعات علينا وكل عائلتي، وأمي الغاليك وزوجي الحبيب، والناس لي فهاد الموقف تعرفنا عليهم، ودخلو حياتنا كل نهار كيرفعو معنوياتنا وكيحرصوا اننا نكونوا فرحانين ديما، هاد الناس كنقول لهم شكرا لانكم بحياتنا، وشكرا على وقفتكم جميعا".

دنيا بطمة: "هناك محطة أخرى وهذه ضريبة النجاح والشهرة"

دنيا بطمة أوضحت كذلك موقفها من الحكم الذي صدر ضدها من محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، كما طمأنت جمهورها على حالتها فكتبت: "أخيرا وليس أخرا أشكر هيئة دفاعي، مرحلة جديدة ومحطة جديدة والله يبين الحق، أنا بألف خير وبصحة جيدة وكلشي بخير يعطيكم الصحة جميعا، والحمدلله على كل حال".

دنيا بطمة وجهت رسالة للشامتين بعد الحكم الذي صدر ضدها وطلبت منهم الصبر والهدوء لأن هناك محطة أخرى على حسب وصفها، ومؤكدة أن ما يحدث لها ضريبة الشهرة والنجاح فكتبت : "ولي بغا يركب على هاد الموجة فحال ديما كنقول ليه هدوء، شكرا للقصاء المراكشي وهناك محطة أخرى إن شاء الله ربي ينصفنا ربي مكنساش المظلومين، وهادي ضريبة كل ناجح ومشهور عربيا لكن ما يصح إلا الصحيح وشكرا".

تفاصيل محاكمة الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها

دنيا بطمة قد صدر ضدها حكم بالسجن النافذ لمدة 12 شهرًا من محكمة الاستئناف في مدينة مراكش أمس الأربعاء، على إثر اتهامها بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي"، وتمت إدانة المطربة المغربية ببث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، على أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم، وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت في شهر يوليو الماضي، بالسجن 8 أشهر لدنيا بطمة، ثم حكم بالبراءة، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، حكمها بإضافة 4 أشهر أخرى للمدة الأولى لتصل مدة الحكم عليها بالسجن إلى 12 شهرًا.

يذكر أنه صدر مجموعة من الأحكام في حق ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة والتي تعد كذلك أحد المتورطين والمتهمين في قضية "حمزة مون بيبي"، والتي كانت رهن الاعتقال منذ أشهر، وقد صدر بحقها حكماً بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف درهم، كما حكم على مصممة الأزياء عائشة عياش بالحبس لمدة سنة ونصف بالإضافة إلى متهمة أخرى بالحبس لمدة 10 أشهر.