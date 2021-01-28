صور وتفاصيل من حلقة سمية الخشاب المميزة في برنامج The Masked Singer- إنت مين؟

سمية الخشاب كانت مفاجأة الحلقة الجديدة من برنامج "إنت مين" حيث تصدر اسمها محركات البحث بعد الكشف عن هويتها.

وبحسب بيان رسمي لـ mbc، فتستمر الإطلالات الاستعراضية المميزة للمشاهير أسبوعياً، ويكشف واحد منهم عن هويته مع نهاية كل حلقة من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer- إنت مين؟" على "MBC مصر". وفي الحلقة الثامنة، باتت التحليلات تعطي صورة أكثر وضوحاً عن هوية المشاهير إثر تقديمهم لوحاتهم على المسرح ضمن مرحلة صد الهجوم مع اقتراب البرنامج على انتهائه، وذلك أمام لجنة المحققين المؤلفة من النجوم الأربعة سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي، علماً أن خولي لم يتمكن من التواجد في الحلقة لارتباطه بتصوير عمل درامي منعه من الحضور. وقدمت الحلقة دليلاً إضافياً من خلال عرض شيئاً يخص كل من المشاهير بعد تقديمه لوصلته.

وقد تنافس في هذه الحلقة على المسرح كل من الطاووس، كوبرا، شيتا، شهرزاد، والذئب. وفي نهايتها كشفت النجمة سمية الخشاب عن هويتها، دوت الخليج التي كانت متخفية بثوب شهرزاد، إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور والمحققين. وقد تمكن مهند الحمدي من معرفة هوية شهرزاد قبل رفعها القناع والكشف عن شخصيتها. وقد علّقت الخشاب بالقول أن "البرنامج رائع ويتم تقديمه على أعلى مستوى، بفكرة جديدة ومختلفة عن السائد". وشرحت بعدها عن بعض التفاصيل التي ذكرتها في ملفات الأدلة طيلة الحلقات السابقة.

في البداية، رحبت أنابيلا هلال بلجنة المحققين وبالمشاهير المتنكرين الذين ظهروا تباعاً على المسرح، ليقدموا استعراضاتهم الفنية. سبق ظهور كل منهم ملف الأدلة المعتاد الذي يكشف عن بعض مفاصل الشخصيات وحياتها، مضيئاً على تجاربها المهنية والإبداعية، وإن كانت بعض المعلومات الواردة فيها مضلّلة.

وقد حرص المحققون على تصويب خياراتهم والربط بين ملفات الأدلة في الحلقات السابقة، وبين تلك التي اعتُمدت في هذه الحلقة. وبعدما أصاب مهند الحمدي في توقعه هوية شهرزاد، تصر سيرين عبد النور ومعها قصي خولي في كل حلقة أن الطاووس دوت الخليج الفنانة ديمة قندلفت، فهل يصيبان في توقعهما؟ وماذا عن هوية كوبرا، وشيتا والذئب. هذا ما تجيب عنه الحلقتين الأخيرتين من البرنامج، حيث يطل في الأسبوع المقبل 4 مشاهير فقط، لأداء استعراضاتهم ما قبل الأخيرة.

يعرض برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" على "MBC مصر"، كل أربعاء الساعة 8:30 مساءً، وعرضت هذه الحلقة أمس ـ الأربعاء ـ 27 يناير 2021.