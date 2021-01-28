أحلام تنشر الصورة الدعائية لألبومها الجديد "أحلام 2021" وتخطف اهتمام الجمهور بنحافتها

أحلام الفنانة الإماراتية تصدرت الترند خلال الساعات الماضية بعد أن كشفت عن بوستر إحدى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان "فدوة عيونك"، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحلام تتصدر الترند بسبب ألبومها الجديد

أحلام كشفت أيضًا برومو الألبوم التشويقي عبر حسابها على تويتر، وأعلنت أن الألبوم سيتم طرحه حصريًا عبر تطبيق فن بوكس، ابتداءً من يوم 1 فبراير، إضافة إلى تطبيق ديزر والحسابات الرسمية لشركة روتانا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقت إطلالة الفنانة الإماراتية أحلام، إعجاب قطاع كبير من جمهورها بسبب نحافتها الشديدة وأناقتها في بوستر أغنية ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "أحلام 2021"، حيث ارتدت فستانًا ضيقًا باللون الأصفر.

أغاني ألبوم أحلام 2021

ويتضمن ألبوم أحلام الجديد، عدة أغاني من بينها "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت الا عليك".

ومؤخرًا نشرت الفنانة الإماراتية برومو الألبوم عبر حساباتها وعلقت قائلة: "قريبا ألبومي حصري على روتانا"، وتفاعل عدد كبير من جمهور أحلام معها، وعبروا عن مدى تشوقهم لطرح ألبومها الجديد، وتصدر اسم الفنانة الإماراتية الكبيرة ترند تويتر في عدد من الدول العربية، بسبب احتفاء جمهورها بقرب طرح ألبومها الجديد الذي يضم 20 أغنية.

أهم المشاركين في ألبوم أحلام

الألبوم المنتظر يحمل اسم "أحلام 2021"، وكانت أحلام قد كشفت من قبل عن صناع الألبوم والمتعاونين معها من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن بينهم الشعراء الأمير خالد الفيصل، والأمير عبد الرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، وغيرهم.

أما من أبرز الموزعين الذين سوف تتعاون معهم في الألبوم هم خالد عز وهشام السكران ومشاري اليتيم، ومن الملحنين، سهم وطلال وصادق الشاعر وأحمد الهرمي وناصر الصالح، وغيرهم من أهم النجوم في الوطن العربي.

الجدير بالذكر أن الفنانة أحلام قررت في الأسابيع الماضية أن تستعيد ذكريات ألبوماتها الماضية وأبرز أغانيها التي قدمتها للجمهور، حيث نشرت مجموعة من التدوينات على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور الذين استعادوا أيضًا ذكرياتهم التي ارتبطت بأغانيها السابقة، وتنبأوا بأغان أقوى في ألبومها المقبل.