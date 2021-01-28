روحي تمشي على الأرض.. أصالة توجه رسالة لـ توأميها

صورة لتوأميها عبر حسابها بموقع انستجرام وعلقت على الصورة "
يذكر أن أصالة نصرى أوضحت أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.
وقالت أصالة: "الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن تتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".
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