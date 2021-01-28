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أحلام تطرح أغنية "فدوة عيونك" 1 فبراير.. تفاصيل

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أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن موعد طرح أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك".

وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوستر الأغنية معلقة: "حصريا في 1 فبراير 2021".

ويذكر أن المطربة أحلام الشمسي، نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار.

وتألقت أحلام، بفستان طويل وجذاب باللون الأصفر، ويتميز بتفصيلة جذابة وناعمة، ووضعت حزام على الخصر باللون الأصفر ليبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام الشمسي في الماكياج على الألوان الترابية للعيون لتبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يكشف جمالها.

كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ولافته تتناسب مع ظهورها

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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