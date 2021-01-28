أحلام تطرح أغنية "فدوة عيونك" 1 فبراير.. تفاصيل

وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوستر الأغنية معلقة: "حصريا في 1 فبراير 2021".
وتألقت أحلام، بفستان طويل وجذاب باللون الأصفر، ويتميز بتفصيلة جذابة وناعمة، ووضعت حزام على الخصر باللون الأصفر ليبرز عن رشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام الشمسي في الماكياج على الألوان الترابية للعيون لتبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يكشف جمالها.
كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ولافته تتناسب مع ظهورها
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