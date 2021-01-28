نشر النجم محمود حجازي، صورة على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" من كواليس فيلم في عز الضهر".
وعلق محمود حجازي علي الصورة قائلا: "صوره في عز الضهر".
يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل «لما كنا صغيرين»، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وشارك في المسلسل، محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.
وتدور أحداثه حول «جريمة قتل» تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود حجازي يشارك متابعيه بـ صورة من فيلم "في عز الضهر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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