تسافر لإجراء عملية جديدة في أنفها.. التفاصيل الكاملة لحالة حورية فرغلي

شهدت الأيام الماضية خروج الفنانة حورية فرغلى عبر وسائل الإعلام شاكية من اهمال الوسط الفنى لها، وصرحت حورية فرغلى من خلال برنامج "مساء دى ام سى" قائلة: "لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى".

وتابعت حورية فرغلى: "محدش قدر شغلي في ساحرة الجنوب، وصعبان عليا نفسي أوي ومش عايزة حد يشوفني كده الا لما ارجع زي الأول وانا عندي 44 سنة".

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز تطورات حالتها الصحية وكيف دعمها الوسط الفني.

عملية جراحية في أمريكا

قررت الفنانة حورية فرغلي السفر إلى أمريكا، لتخضع لجراحة جديدة تستغرق 9 ساعات كاملة، لتصحح ما حدث لها في أنفها.

ونقل الشاعر الغنائي محمد جمعة رسالة من حورية فرغلي إلى جمهورها، وطلبت منهم الدعاء لها، وتجاوز تلك الأزمة الصعبة، وعلق " جمعة على الرسالة وكتب: "حورية بتشكر كل الناس اللي سألوا عليها جدا، وبإذن الله هتسافر تعمل عملية في شيكاغو، أول الشهر وبتقولكم أدعولها، علشان العملية تسع ساعات وبإذن الله ترجع بألف سلامة.



دعم الفنانين



حرص عدد من النجوم على دعم حورية في أزمتها منهم:-

محمود عبد المغنى، وجه رسالة دعم للفنانة حورية فرغلى، فى الأزمة التى تمر بها خلال الفترة الحالية، بسبب ابتعاد عدد كبير من أصدقائها والمقربين عنها، بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين.



ونشر عبد المغنى، عبر حسابه على موقع إنستجرام، صورة مع حورية، خلال الأعمال الفنية التى تشاركا فيها معا، معلقا "كنتى وستظلى جميلة قلبا وقالبا، أزمة وهتعدى".

ونشر الفنان سيد رجب صورة تجمعه بالفنانة حورية فرغلى من أحد أعمالهم الفنية عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك معلقا: "أزمة وهتعدى وانتى جميلة القلب قبل كل شيء.

وكتبت الفنانة أميرة العايدي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حورية حبيبتى بحبك اووى، إن شاء الله هتقومى وهتبقي أحسن من الأول إن شاء الله فترة وهتعدى كلنا جنبك يا حبيبتى".

تفاصيل العملية الفاشلة



قررت حورية فرغلي معالجة كسر بإجراء جراحات أدت إلى تشوه شكل أنفها وعانت من صعوبة في التنفس وحاستي التذوق والشم كما عانت من آلام مبرحة.

وأجرت حورية فرغلي 7 عمليات تجميل خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب الحادث، منها عملية استئصال للرحم بسبب أورام ليفية.

وعبرت فرغلي بعد اجرائها العمليات الجراحية عن بالغ حزنها مما واجهته من سخرية وانتقادات لاذعة من البعض ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية قائلة:"هجمل نفسي ليه؟ كنت ملكة جمال مصر سنة 2002.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية بحزن بالغ "قيل لي أنت قميئة وبشعة ولا تقومي بالتمثيل مرة أخرى، لكن أيضا هناك من شجعوني على الاستمرار في التمثيل.