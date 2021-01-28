كارمن سليمان تطرح فيديو كليب الذكرى الشتوية

فيديو كليب " الذكرى الشتوية" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، الاغنية من كلمات

ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية بخرج من تأثير قصتنا و علاقتنا الوهمية و خناقاتنا الكتير و تليفونات بليل و وداعنا الأخير و الصدمة القوية ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية بخرج من تأثير قصتنا و علاقتنا الوهمية و خناقاتنا الكتير و تليفونات بليل و وداعنا الأخير و الصدمة القوية لو بشرب حاجة في أي مكان شفايفي بتشكي للفنجان عشان بيحس أكتر منك بيا و أمسح دموعي و أقولي بلاش و اداري عيني بالمكياچ ولا يمسح دمعي غيرك يا إيديا

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