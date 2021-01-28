رمضان 2021.. مسلسلات الـ 15 حلقة تغزو الموسم

لأول مرة قرر القائمون على الدراما تغيير الشكل الذي تظهر به المسلسلات في رمضان 2021 حيث سيكون عدد منها مكون من 15 حلقة فقط، بدلا من 30 ليكونوا قريبين من الاعمال التي يحبها الجمهور في المنصات الإلكترونية .

ومن أبرز هذه المسلسلات

كوفيد 25

أكدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء أن مسلسل كوفيد ٢٥ سيعرض رمضان ٢٠٢١ على ١٥ حلقة، نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقت ومجهود مضاعف وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب وجار التحضير استعدادا لانطلاق التصوير.

والمؤلفة أوشكت على الانتهاء من كتابة الحلقات وأضافت بأن قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.

بين السما والارض

بدأ فريق عمل مسلسل بين السما والأرض للنجم هانى سلامة تصوير، وذلك تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل في 15 حلقة.

وانضم للعمل كل من الفنانة نورهان فى دور مدرسة وأحمد السلكاوى فى دور دكتور ومصطفى درويش فى دور لص ونجلاء بدر فى دور ممثلة بالإضافة لسوسن بدر ومنى عبدالغنى، والمسلسل عن رواية نجيب محفوظ سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل.

وكان المخرج محمد العدل أعلن عن توقيع مسلسل جديد يحمل اسم "بين السما والأرض" مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن رائعة نجيب محفوظ.

علي ربيع

ويخوض علي ربيع التجربة من خلال مسلسل يتم التحضير له حاليا ولكن لم يعلن عن اسمه بعد، ولكن تم تأكيد انه من 15 حلقة وسيقوم بإخراجه معتز التوني.