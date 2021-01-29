إعادة "ملحمة السويس" من جديد.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية إعادة تقديم العرض المسرحي " ملحمة السويس" العرض الفائز بأغلب جوائز مهرجان نقابه المهن التمثيلية المسرحي في دورته الخامسة و ذلك من يوم السبت القادم علي خشبه مسرح النهار حيث تفتح الستار في السابعة مساء.

يذكر أن عرض "ملحمة السويس" اخراج محمد ذكي، وبطوله كريم محجوب واسماء عمرو، مروان عنتر، بسام عبدالله، مصطفي سعيد، سعاد الهواري، محمد هاني، نهاد السعيد ، فادي القاضي.

وقد جاء قرار د. اشرف زكي بإعادة تقديم العرض نظرا للإقبال الشديد عليه وقت المهرجان ومطالبه الجمهور بإعادة عرضه.