أخبار الفن| إصابة هيثم شاكر بـ كورونا.. حكاية كومبارس "عائلة الحاج متولي" المشردة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

أعلن هيثم شاكر إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر فيسبوك "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء وبالصحة فى القريب العاجل.

وتصدر هيثم شاكر، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل مصر، بعد حلقته في برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON E الفضائية.

وقام الفنان هيثم شاكر خلال لقائه ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بغناء أغنية لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد.

تحدثت الفنانة هنا الزاهد مع كاميرا دوت الخليج، وكشف كواليس مشاركتها في فيلم مع النجم العالمي مينا مسعود الذي يحمل اسم "في عز الضهر" والأسباب التى حمستها للعمل معه.

كما كشف عن موعد طرح أحدث أعمالها "حلوة الدنيا سكر" وأبرز الصعوبات التى واجهتها في العمل، وأيضا تحدثت معنا عن أبرز تفاصيل مسلسلها الرمضاني الذي يحمل اسم "النمر" ويقوم ببطولته الفنان محمد إمام.

كما أوضحت حقيقة الصورة التى تداولها السوشيال ميديا وتظهر من خلالها وهى حامل، وأكدت أنها كانت من عمل فني.

رحل عن عالمنا نجل الفنان الكبير سيف عبد الرحمن من زوجته المخرجة دينا واصف، إثر حادث سيارة.

ونعى سيف نجله قائلا: "ألف رحمة ونور عليه في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله"، ونشرت دينا واصف صورة لها مع ابنها وكتبت": مع السلامة هتوحشني.

وبدأ الفنان سيف عبد الرحمن مشواره الفني بعد تأسيس فرقة رضا التي نالت إعجاب الجميع، وقال: إن هذه الفرقة كانت خاصة بالدولة لأنها تهتم بالثقافة والإبداع

شهدت الأيام الماضية خروج الفنانة حورية فرغلى عبر وسائل الإعلام شاكية من اهمال الوسط الفنى لها، وصرحت حورية فرغلى من خلال برنامج "مساء دى ام سى" قائلة: "لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى".

وتابعت حورية فرغلى: "محدش قدر شغلي في ساحرة الجنوب، وصعبان عليا نفسي أوي ومش عايزة حد يشوفني كده الا لما ارجع زي الأول وانا عندي 44 سنة".

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز تطورات حالتها الصحية وكيف دعمها الوسط الفني.

عملية جراحية في أمريكا

قررت الفنانة حورية فرغلي السفر إلى أمريكا، لتخضع لجراحة جديدة تستغرق 9 ساعات كاملة، لتصحح ما حدث لها في أنفها.

ونقل الشاعر الغنائي محمد جمعة رسالة من حورية فرغلي إلى جمهورها، وطلبت منهم الدعاء لها، وتجاوز تلك الأزمة الصعبة، وعلق " جمعة على الرسالة وكتب: "حورية بتشكر كل الناس اللي سألوا عليها جدا، وبإذن الله هتسافر تعمل عملية في شيكاغو، أول الشهر وبتقولكم أدعولها، علشان العملية تسع ساعات وبإذن الله ترجع بألف سلامة.

مروة محمد اسم تم تداوله بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى كانت متواجدة بين النجوم في يوم من الايام قبل ان تتحول الي مشردة بالشارع نتيجة تعرضها لضدمة نفسية، فقد ظهرت كإحدي "الكومبارسات" بمسلسل "عائلة الحاج متولي"، للفنان الراحل نور الشريف.

ونرصد أبرز المعلومات عنها وعن حالتها:

1- تبلغ مروة من العمر 40 عامًا، وهى من أبناء قرية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود بمحفاظة البحيرة.

2- حاول شقيقها الاكبر اعادتها اكثر من مرة الي المنزل لكنها ترفض العودة الي منزلها.

3- تعاني مروة من خلل نفسي أصابها بعد وفاة والديها.

4- كانت تحب زيارة كل جيرانها في القرية وتجلس معهم لكنها فجأة اصيحت مغيبة عن الواقع.

طرح المطرب رامي أحدث أغانية التي تحمل اسم "لسه " .وهى من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكان قد روج رامي جمال من خلال حسابه الشخصي تويتر للاغنية : "في ايدك كانت النعمه وفي ايديكي ما تخسريهاش في ناس لما بتتعود علي النعمه ما بتشوفهاش " .

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.