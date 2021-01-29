في اليونان.. إطلالة جريئة لـ إليسا بـ كاش مايوه

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية "كاش مايوه"، من أحد الشواطئ، في اليونان.

وعلقت إليسا على الصورة قائلة: "صورة طازجة في ليلة باردة❤ #elissakh #elissa # Elissa20years #satorini # اليونان????????"، ليتفاعل معها جمهورها، وتنهال عليها تعليقات الإعجاب.

من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" لإليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".