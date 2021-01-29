مينا مسعود تريند على تويتر بعد تصريحاته عن "في عز الضهر"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل مينا مسعود، مركزًا متقدمًا على قائمة تريند على تويتر بعد تصريحاته عن فيلم "في عز الضهر".

وأكد مينا مسعود، في تصريحات صحفية مينا مسعود، إنه لم يكن لديه أى شروط للموافقة على بطولة "فى عز الضهر" أول فيلم مصرى يشارك فيه، وإنما كان طلبه الوحيد هو النظام والإلتزام.

"في عز الضهر" أول عمل للنجم العالمي مينا مسعود في بلده مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه عالميا في فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" مع ويل سميث وناعومي سكوت.

ويشارك في بطولة فيلمه الجديد كل من هنا الزاهد، محمد عز، محمد علي رزق، محمود حجازي، وميرنا نور الدين، الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج عادل سعد.