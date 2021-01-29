عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

القاهرة - محمد ابراهيم - توفى منذ قليل الفنان محمود عبد الغفار، حيث أعلن الفنان أحمد صيام، عن وفاته عن طريق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب صيام : "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".