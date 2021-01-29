تحويل رواية "ست البنات" إلى عمل درامي

بدأ الكاتب والسيناريست محمد صبري تحويل روايته "ست البنات" الصّادرة عن دار "يافي" للنشر والتوزيع إلى عمل درامي تلفزيوني، بعد أن تعاقد مع إحدى شركات الإنتاج لتقديمها كمسلسل درامي في الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيل الخاصة بالعمل فور الاستقرار على المخرج الذي سيتولى مهمة إخراج المسلسل.
يشار إلى إن "رواية ست البنات" تدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال 30 حلقة، حيث يناقش المسلسل قصص تمثِّل الطبقة الفقيرة بين الناس ومحورهَا مع المجتمع، ويطرح فيها العديد من المشاكل الاجتماعية الموجودة لدى أغلبية الأسر المصرية والعربية، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي ورومانسي حول ثلاثة محاور تبدأ بمرحلة الحُب من طرف واحد، وبعدها الحزن والاكتئاب، ثم الارتباط بـ "ست البنات".
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