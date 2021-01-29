فيروس كورونا ينهي حياة الممثل الكوميدي البشير السكيرج

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 29 يناير 2021 01:38 صباحاً - مشاركة

أفادت مصادر مطلعة أن الممثل المغربي والكوميدي البشير السكيرج، توفي قبل قليل من اليوم الخميس، بمدينة أورلاندو الأمريكية. واضافت نفس المصادر، ان البشير السكيرج توفي بمنزله المتواجد بمدينة أولاندو التابعة لولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وقد عبر الراحل السكيرج لزوجته عن رغبته في دفنه ببلاده الأم المغرب، إلا أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب الجائحة تحول دون ذلك. وقد عرف المرحوم البشير السكيرج الممثل مغربي مخضرم، الذي ولد في مايو 1939 بمدينة طنجة، عرف بأعمال منوعة بين المسرح والسينما والتلفزيون بداياته، من بين أعماله غراميات الحاج مختار الصولدي وفيلم لالة حبي وفيلم البحث عن زوج امرأتي وسيتكوم حراز أيامي.