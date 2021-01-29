وفاة الفنان محمود عبد الغفار

توفى منذ قليل الفنان محمود عبد الغفار ، أحد أهم نجوم الدراما في فترة الثمانينيات والتسعينيات. وأعلن الفنان احمد صيام وفاته من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :"قائلا: "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك". وشارك محمود عبد الغفار في العديد من الاعمال الفنية منها دموع فى عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام فى الإسكندرية" و "حاره ٥ نجوم".

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