ملامح الحمل واضحة على ديانا كرزون في أحدث ظهور .. صور وفيديو

ديانا كرزون الفنانة الأردنية باتت حديث الجمهور خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها مؤخرًا وتغير ملامحها قليلًا، واعتبر البعض تغير ملامحها بسبب حملها في طفلها الأول من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري.

ملامح الحمل واضحة على ديانا كرزون

ديانا كرزون لم تعلق حتى الآن على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا عن حملها، لكنها خطفت الأنظار بالتغير الذي طرأ على ملامحها، في أحدث ظهور لها خلال أحد الحفلات التي أحيتها مؤخرًا، والتي نشرت منها مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها على انستجرام.

ديانا كرزون اعتمدت في إطلالتها على ارتداء فستان واسع حاولت من خلاله إخفاء التغيرات التي طرأت على جسدها، وظهرت ببطن بارز قليلًا، وازداد وزنها بشكل عام عما كانت عليه من قبل.

الجمهور يتفاعل مع أحدث ظهور لـ ديانا كرزون ويقدمون التهاني

ولاقت صور وفيديوهات ديانا كرزون في الحفل الذي أحيته، تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها، الذين تساءل بعضهم عن حقيقة حملها، وآخرين قرروا تهنئتها بالحمل دون أن تؤكد هذا الخبر أو تنفيه الفنانة الأردنية.

وكانت أخبار الحمل قد طاردت الفنانة الأردنية ديانا كرزون خلال الأسبوع الماضي، من خلال تداول عدد من حسابات السوشيال ميديا أنباء عن حملها بدون أن يقدموا أي دليل على ذلك باستثناء ملاحظتهم لزيادة وزن النجمة في أحدث إطلالاتها قبل حوالي أسبوعين.

ديانا كرزون وأنباء حملها

لكن ديانا كرزون قررت تجاهل كل هذه الأنباء المتداولة، ولم تنف أو تؤكد أخبار الحمل، ويبدو أنها فضلت الصمت كما أنها لم تلمح بأي منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن أخبار حملها، وانطلقت الشائعات حول حملها بعد ظهورها قبل أسابيع بحفل غنائي ظهرت فيها ببطن بارز قليلا أثناء ارتدائها القفطان المغربي، كما بدت بجسم أكثر امتلاء في اطلالة حديثة لها بالفستان الفضي البراق، ما دفع العديد من المعجبين الى اطلاق الترجيحات بأن تكون نجمتهم حاملاً بمولودها الأول.

وكانت الفنانة ديانا كرزون قد تزوجت من الإعلامي معاذ العمري في شهر سبتمبر الماضي بحفل زفاف اقتصر على حضور عائلي وعدد من أصدقائهما المقربين بسبب ظروف أزمة انتشار كورونا، وظهرت العروس في الحفل بفستان أبيض مميز من داخل منزل أسرتها الى جانب شقيقاتها ووالدتها التي انهارت بالبكاء تأثراً بزفاف ابنتها.