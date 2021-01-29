المطرب هيثم شاكر يطلب الدعاء بعد إصابته بفيروس كورونا

هيثم شاكر المطرب المصري أثار قلق متابعيه وأصدقائه، مساء اليوم الخميس بعد أن أعلن عن إصابته بفيروس كورونا عقب إجرائه بعض الفحوصات الخاصة بالفيروس.

هيثم شاكر يعلن إصابته بفيروس كورونا

هيثم شاكر كشف عن إصابته بفيروس كورونا، عن طريق حسابه الشخصي على فيسبوك، حيث كتب: "الحمد لله إيجابي كورونا.. دعواتكم"، وتفاعل عدد كبير من أصدقاء الفنان المصري مع تدوينته وتمنوا له الشفاء العاجل.

النجوم يتمنون الشفاء العاجل لهيثم شاكر

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وكان من بين النجوم الذين تمنوا الشفاء لهيثم شاكر، الملحن مصطفى جاد الذي علق له قائلًا: "ألف سلامة يا هيثم .. ربنا يشفيك"، أما المطربة مي فاروق فكتبت له: "سلامتك ألف سلامة ربنا يشفيك ويعافيك" إضافة إلى الفنان عصام السقا.

فيما مازح الفنان تامر فرج، صديقه هيثم شاكر بعد إصابته بالفيروس، وعلق له قائلًا: "سلامتك يا عم.. ماتقولش كده.. مش انت اللي جالك كورونا.. كورونا دوت الخليج اللي جاتلها هيثم شاكر".

ويعتبر المطرب المصري هو أحدث المنضمين لقائمة المصابين بفيروس كورونا من الوسط الفني مؤخرًا، وكان من بينهم الفنانة الشابة رنا رئيس التي أعلنت إصابتها مؤخرًا وتسببت في إجراء فحوصات طارئة بين فريق عمل مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي تشارك فيه مع الفنان يحيى الفخراني.

أحدث أعمال هيثم شاكر

الجدير بالذكر أن هيثم شاكر قد قدم مسلسل "حب عمري" في شهر رمضان الماضي، وهو تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، وشارك في بطولته كل من سهر الصايغ ومنة ‏فضالي ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطي وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، ودارت أحداث العمل في إطار رومانسي حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر ‏بالعديد من الصعوبات.

أما آخر ألبومات هيثم شاكر كان بعنوان "معرفة قديمة" وضم 12 أغنية من بينهم، "ماتوصونيش" كلمات أيمن ‏بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، و"لحقتينى" كلمات نادر عبدالله ‏وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، و"يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى ‏وتوزيع شريف مكاوي، و"احنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع أحمد وجيه، ‏و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم‎.

