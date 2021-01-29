أبرزهن وفاء عامر .. 3 نجمات يتعرضن للتحرش في يوم واحد ويوثقن قصصهن بالفيديو والصور

خلال يوم واحد فقط، تعرضت 3 من نجمات الوطن العربي في مجال الفن والموضة، للتحرش، وحرصت على توثيق ما حدث معهن لجمهورهم، سواء بنشر فيديو يكشفن فيه ما جرى، أو بنشر تدوينات للرد على من تحرشوا بهن.

وفاء عامر

الفنانة المصرية وفاء عامر نشرت عبر حسابها على فيسبوك، صورة كشفت من خلالها تعرضها للتحرش بالأمس، حيث أظهرت الصورة أرقام سيارة تخص سائق تسبب في إزعاجها دون أن تتحدث عن تفاصيل ما جرى لها، أو المضايقات التي تعرضت لها.

أيتن عامر، شقيقة النجمة المصرية قررت التضامن مع شقيقتها وطالبتها بتقديم بلاغ رسمي ضده، وعلقت على الصورة قائلة: "محضر برقم العربية"، وهي النصيحة نفسها التي شجعها البعض على الإقدام عليها.

آسيا عاكف

facebook

مدونة الموضة الكويتية كشفت أيضًا عن تعرضها للتحرش، بالأمس، وقبل ذلك، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها كلما ذهبت إلى سيارتها تجد من يحاول التحرش بها، معبرة عن مدى استيائها مما تتعرض له.

وصرخت آسيا عاكف بسبب غضبها من المتحرشين، ولفتت إلى أن الفتيات بشكل عام عندما يعدن إلى منازلهن لا يتحدثن عن التحرش الذي يتعرضن له في الشارع، خوفًا من منع أهلها لها من النزول للشارع مجددًا، مشددة على أنها لن تصمت مجددًا على التحرش الذي تتعرض له، خاصة وأن الأمر زاد عن حده بحسب قولها.

إيناس عز الدين

المطربة المصرية إيناس عز الدين أيضًا ردت على أحد المتابعين الذين تسببوا في مضايقتها، حيث كانت في البداية حريصة على التفاعل مع الجمهور على انستجرام، وتلقي أسئلتهم عن حياتها الفنية، لكنها انزعجت من سؤال أحد الأشخاص الذي اتهم المحبين لها بأنهم غير مهتمين سوى بجمالها وإطلالاتها.

وقررت إيناس عز الدين الرد بقسوة على هذا المتابع واتهمته بأنه مريض نفسي لأنه لا يركز سوى على جمالها، وشددت على أنها لا تتهاون مع من يتسبب في مضايقتها بأي شكل، كما أشاد بتصرفها عدد آخر من متابعيها.