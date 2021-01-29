زينب غريب تكشف سبب ارتدائها فساتين غريبة في المهرجانات (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة زينب غريب ضيفة، في برنامج "سهرة الخميس" المُذاع على قناة Mbc مصر ، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وكشفت عن سبب إرتدائها لفساتين غريبة في المهرجانات .

وقالت غريب آثناء استضافتها إنها دائماً ترى أن أكثر وسيلة تحب أن تعبر بها عن نفسي أن أكون تلقائية وعلى طبيعتها.