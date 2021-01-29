شاهد.. حمو بيكا: فيديوهاتي على السوشيال حقيقية ولا أتعمد ركوب التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - حل مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا ضيفاً، في برنامج "سهرة الخميس" المُذاع على قناة Mbc مصر ، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وكشف عن حقيقة تعمده ركوب التريند من خلال فيديوهاته التي يشاركها عبر السوشيال ميديا.

وقال: "آثناء تسجيلي للأغاني يقوم أحد بتصويري وآثناء الغناء، ويُنزل الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي".