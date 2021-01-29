بعد وفاته منذ قليل.. ما لا تعرفه عن الفنان محمود عبد الغفار

القاهرة - محمد ابراهيم - توفى منذ قليل الفنان محمود عبد الغفار، حيث أعلن الفنان أحمد صيام، عن وفاته عن طريق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبدأ الفنان محمود عبد الغفار مشواره الفنى فى الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية فى السينما والمسرح والتليفزيون غالبا فى دور "الضابط" و "وكيل النيابة" و"الطبيب" و"المحامى" و"ضابط المخابرات".

ومن أشهر الأفلام التي قدمها في السينما المصرية، "جذور فى الهواء" و"المنسى" "المقامر" و"إتفرج يا سلام".

وأبرز المسلسلات التي شارك فيها أبرزها، مسلسل "دموع فى عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام فى الإسكندرية"و "حاره ٥ نجوم".