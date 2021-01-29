إقامة صلاة الجنازة على الفنان محمود عبد الغفار بعد صلاة الجمعة من مسجد الصباح بالهرم

أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الراحل محمود عبد الغفار الذي وافته المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وأعلن عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية موعد اقامة صلاة الجنازة والمقرر لها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد الصباح بمنطقة الهرم.

وتوفى منذ قليل الفنان محمود عبد الغفار، حيث أعلن الفنان أحمد صيام، عن وفاته عن طريق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".