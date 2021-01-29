الارشيف / فن ومشاهير

دنيا عبد العزيز: مشهد بكائي في "البرنس" كان حقيقيا بسبب مرض والدتي

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز، أنها لم تبذل مجهودًا كبيرًا في مشهد البكاء في مسلسل "البرنس".

وعزت من جانبها خلال برنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة "دي إم سي"، السبب إلى مرض والدتها.

كما أشارت إلى أن شخصية الدكتورة شيماء في المسلسل كانت موجعة جدًا للقلب.

يذكر أن دنيا عبد العزيز، شاركت مؤخرًا فى بطولة مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، الذي تم عرضه فى رمضان الماضي، تأليف وإخراج محمد سامى.

والمسلسل وإنتاج  شركة سينرجى، من بطولة أحمد زاهر ومحمد رمضان وروجينا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا