نشر موقع دوت الخليج على مدار الساعات الماضية عدد من الاخبار الفنية الهامة، نبرزها في السطور التالية :

صدى البلد: مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما فجرت المطربة اللبنانية منار حمزة مفاجأة من العيار الثقيل ، كشفت من خلالها أن عصام نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيميرفض منحها حقها في الميراث. صدى البلد: وفاة الفنان محمود عبد الغفار توفى منذ قليل الفنان محمود عبد الغفار ، أحد أهم نجوم الدراما في فترة الثمانينيات والتسعينيات. صدى البلد: في اليونان.. إطلالة جريئة لـ إليسا بـ كاش مايوه نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابسصيفية "كاش مايوه"، من أحد الشواطئ، في اليونان. صدى البلد: وفاء عامر تهنئ والدتها بـ عيد ميلادها.. شاهد هنأت الفنانة وفاء عامر والدتها بمناسبة عيد ميلادها ونشر صورة لهم من حفل عيد الميلاد وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. ومطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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