نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان سيف عبد الرحمن تريند على جوجل بعد وفاة ابنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل الفنان سيف عبد الرحمن، مركزًا متقدمًا على قائمة تريند جوجل بعد وفاة ابنه من زوجته المخرجة دينا واصف،عقب اصطدامه بميكروباص.

ونعى سيف عبد الرحمن ابنه عبر حسابه بفيسبوك قائلًا: "ألف رحمة ونور عليه في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله".

وكتبت دينا واصف عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحمد ابني في ذمة الله، صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم".