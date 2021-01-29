ابتسامتك في جنات النعيم.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة نادرة لوالدها

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها،متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة نادرة لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين.
وعلقت رانيا ياسين،على الصورة قائلة: "ابتسامتك في جنات النعيم يا حبيبي وحشتني اوي رحمك الله واسكنك فسيح جناته في الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين و الصالحين وحسن اولئك رفيقا جمعه مباركه عليكم وجعل كل ايامكم ابتسامات وسعاده يارب"
وكان أخر أعمال رانيا محمود ياسين في الدراما مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.
مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
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