تعرضت للاغتصاب.. تعرف على منار حمزة مفجرة أزمة زواجها من شعبان عبد الرحيم

أثارت المطربة منار حمزة حالة من الجدل الواسع منذ ساعات قليلة بعد إعلان مطالبتها بحقها فى ميراث الفنان الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم مؤكده زواجها منه وبيعه الفيلا الخاصة به لها.
نرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات التى المطربة منار حمزة.
- تعيش الفنانة والمطربة منار حمزة فى لبنان.
– يتابع حسابها على «فيسبوك» أكثر من 13 ألف متابع.
– اشتهرت فى العالم العربى من خلال الدويتو التى قامت بالغناء فيه، مع المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، فى كليب "هاتجوز لبنانية".
– استعانت بسيارة الفنان رشدي أباظة في تصوير كليب أغنيتها التى تحمل اسم "كل لما يوحشنى حبيبى"، وحولت السيارة إلى حمام سباحة.
– تحدثت عن تعرضها لواقعة اغتصاب من 3 شبان، حين تواجدت في سوريا رفقة مدير أعمالها، التي ترجع لعام 2009.
– أحيت حفل رأس السنة عام 2018، في أحد فنادق القاهرة، وأطلت وقتها بفستان من تصميم محمود غالى.
- نشرت المطربة اللبنانية منار حمزة، على حسابها الشخصي بـ "فيسبوك" صورة سيلفي تجمعها مع الفنان شعبان عبد الرحيم من داخل غرفة العمليات بعد انتهاء عملية جراحية له، وعلقت "منار": "سلفي من المستشفي شعبولا كويس.. وبيسلم عليكم حمد الله علي سلامتك يا حبيب قلبي".
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