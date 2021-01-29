أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته متأثرا بإصابته بكورونا

أعلن النجم أحمد السقا، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

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