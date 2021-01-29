هكذا تظهر تارا عماد في مسلسل "ضد الكسر" مع نيللي كريم

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة تارا عماد، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضد الكسر"، وتجسد خلال الأحداث دور شقيقة الفنانة نيللى كريم، وهي محجبة وملتزمة دينيًا، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، تأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، إنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
"ضد الكسر" بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبد الرسول، وكوكبة مميزة من النجوم.
وفي سياق آخر، تشارك الفنانة تارا عماد في مسلسل "تحقيق"، وهو بطولة أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتي، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالاخراج الدرامي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.