هكذا تظهر تارا عماد في مسلسل "ضد الكسر" مع نيللي كريم

"ضد الكسر" بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبد الرسول، وكوكبة مميزة من النجوم.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة تارا عماد في مسلسل "تحقيق"، وهو بطولة أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتي، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالاخراج الدرامي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.