أحمد السقا يطالب الجمهو بالدعاء لحماه محمد الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر النجم أحمد السقا، صورة لحماه، مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، موجهًا إليه الدعاء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال «السقا»، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «توفى إلى رحمة الله تعالي حمايا وابويا محمد الصغير ادعوله بالرحمة»، ليتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومحبيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصيب محمد الصغير بفيروس كورونا قبل أيام عدة، حيث استدعت حالته نقله إلى مستشفى العزل للوقوف علي طبيعته حالته، ولكن سرعان ما تدهورت حالته ليقرر الأطباء نقله إلي العناية المركزة، ووضعه علي جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تأثير الفيروس على رئتيه بشكل كبير.