رجل خلوق ومعطاء ومحب للآخرين.. لقاء الخميسي تنعى محمد الصغير

نعت الفنانة لقاء الخميسي، محمد الصغير والد مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وتابعت "أرجو منكم الدعاء والصلاة في هذا اليوم المُبارك اللهم اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره..اللهم آمين ".
وكان النجم أحمد السقا،أعلن وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه"
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