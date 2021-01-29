مخرجة برنامج طريق السلامة.. معلومات لا تعرفها عن زوجة ياسر فرج

نرصد أبرز المعلومات عن زوجة ياسر فرج.
- تدعى ميادة عثمان متزوجة من الفنان ياسر فرج.
- هى مخرجة إذاعية لبرنامج "طريق السلامة".
- انجبت من ياسر فرج طفلين فريدة وياسين.
- - نشر ياسر فرج، عبر حسابه بـ«فيسبوك» في 16يناير الجاري صورة من داخل وحدة العناية المركزة، والتي كانت ترقد فيها زوجته ميادة، ليعلن من خلالها مرضها وعلق قائلًا: «طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة».
وأضاف : «كان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة».
مختتمًا: «عمري ماكنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة، ومفيش حاجة كبيرة على ربنا، وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير».
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