نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. سميرة سعيد تودع مصمم الشعر محمد الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة سميرة سعيد مصمم الشعر محمد الصغير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت سميرة سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الراحل، وعلقت قائلة"ويرحل عنا أهم مصفف شعر فى العالم العربى، كان مخلصا وعالميا فى إبداعاته، رحمك الله وتغمدك برحمته..خالص العزاء".

وأصيب محمد الصغير بفيروس كورونا قبل أيام عدة، حيث استدعت حالته نقله إلى مستشفى العزل للوقوف علي طبيعته حالته، ولكن سرعان ما تدهورت حالته ليقرر الأطباء نقله إلي العناية المركزة، ووضعه علي جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تأثير الفيروس على رئتيه بشكل كبير.