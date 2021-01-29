"كنت مثال حي للتواضع" بكلمات مؤثرة هيدي كرم تنعي محمد الصغير

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة لمحمد الصغير، وعلقت عليها قائلة :" ربنا يرحمك، مثال للمحبة و الكرم و الإيجابية والأدب والذوق و الأخلاق وأهم وأعظم شيء انت كنت مثال حي للتواضع".

وتابعت هيدي كرم قائلة :"سبقت عصرك بذكائك و اجتهادك فعلمت أجيال معنى الجمال و الشياكة، تستاهل كل الحب و كل الحزن".

وفي سياق آخر، يعرض للفنانة هيدي كرم حاليًا مسلسل" لؤلؤ "، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجي.