دنيا عبد العزيز تكشف عن أكثر فنانة دعمتها وقت رحيل والدتها

وتابعت الفنانة دنيا عبد العزيز، خلال استضافتها في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي رامي رضوان، أنها بعد وفاة والدتها فكرت ألا تعمل ، لافتة إلى أن الموضوع لم يكن مجرد قرار؛ لأنها كانت تعمل من أجل والدتها، فهي كانت أول من يشاهد أعمالها، مُضيفة :"ومكنش عاوزة أي حد يحتك بيا، ومبقاش في حاجة فارقة بالنسبة ليا، وما زالت الحاجات دى موجودة ولكن شوية حاجات اتظبطت خلتنى ارجع اشتغل تانى شوية".
وتحدثت الفنانة دنيا عبد العزيز عن فضل الفنانة إلهام شاهين عليها، مُشيرة إلى أنها كانت وما زالت تدعمها وتقف بجوارها من وقت مرض والدتها ووفاتها إلى الآن، مُضيفة:" مفيش كلام يتقال عنها ومش هاقدر أنسى كل حاجة عملتها، وهى من أكتر الناس اللى حست بيا ومش بس عشان جدعة ولكن لأن كمان مرت بنفس ظروفي؛ لإنها كانت مرتبطة بوالدتها جدًا".
وأشارت دنيا عبد العزيز إلى أنها لم يخطر على بالها من لم يقف بجوارها وقت رحيل والدتها، مُضيفة:" في العموم أنا لم يكون في بالى تمامًا مين واقف جنبى أو مين لأ؛ لأن فعليا دماغى مكنتش موجودة فيا، وحتى توقيت العزاء كنت متخيلة إنى بصور مشهد عزاء وأن اللى بيحصل ده مش جد، وكتر خير اللى حضروا ووقفوا جنبى وما زالوا حتى اليوم، وأغلب الفنانين اللى حضروا العزاء هما أصدقاء والدتى من قبل ماتتجوز ومجوش عشان دنيا ولكن حضروا عشان بيحبوها جدا".