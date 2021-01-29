دنيا عبد العزيز تكشف عن أكثر فنانة دعمتها وقت رحيل والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضحت الفنانة دنيا عبد العزيز أنها تواصل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "اللى مالوش كبير"مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، لافتة إلى أن دورها سيكون مختلف تمامًا عن شخصية "شيماء" التي قدمتها العام الماضي في مسلسل "البرنس".

وتابعت الفنانة دنيا عبد العزيز، خلال استضافتها في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي رامي رضوان، أنها بعد وفاة والدتها فكرت ألا تعمل ، لافتة إلى أن الموضوع لم يكن مجرد قرار؛ لأنها كانت تعمل من أجل والدتها، فهي كانت أول من يشاهد أعمالها، مُضيفة :"ومكنش عاوزة أي حد يحتك بيا، ومبقاش في حاجة فارقة بالنسبة ليا، وما زالت الحاجات دى موجودة ولكن شوية حاجات اتظبطت خلتنى ارجع اشتغل تانى شوية".

وتحدثت الفنانة دنيا عبد العزيز عن فضل الفنانة إلهام شاهين عليها، مُشيرة إلى أنها كانت وما زالت تدعمها وتقف بجوارها من وقت مرض والدتها ووفاتها إلى الآن، مُضيفة:" مفيش كلام يتقال عنها ومش هاقدر أنسى كل حاجة عملتها، وهى من أكتر الناس اللى حست بيا ومش بس عشان جدعة ولكن لأن كمان مرت بنفس ظروفي؛ لإنها كانت مرتبطة بوالدتها جدًا".