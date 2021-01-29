وفاة الفنان أشرف صالح

توفى منذ قليل الفنان أشرف صالح بعد صراع مع المرض، وأعلن الفنان منير مكرم عن رحيل الفنان القدير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال منير مكرم : "توفى الفنان أشرف صالح طالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة" ولم يكشف أى تفاصيل عن موعد الجنازة أو العزاء".

ويعد الفنان أشرف صالح أحد الفنانين الذين قدموا عددا من الاعمال الفنية الجيدة على الرغم من مشاركته فى أدوار ثانوية.

ومن أبرز الأعمال التى شارك فيها اشرف صالح منها أصحاب ولا بزنس والتحويلة والعصيان.