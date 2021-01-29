عمرو دياب ينعى محمد الصغير: خالص عزائي لوفاة الصديق العزيز

نعى النجم عمرو، دياب،خبير التجميل الراحل محمد الصغير،الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وقال النجم عمرو دياب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام:" خالص عزائى لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير .. رحمه الله والهم أهله الصبر والسلوان" . وكان النجم أحمد السقا،أعلن وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها، قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه". وقال النجم عمرو دياب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام:"

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