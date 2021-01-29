موعد جنازة الفنان الراحل أشرف صالح

أعلن الفنان منير مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسوك عن موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل اشرف صالح.
وقال منير مكرم : "ان لله وان اليه راجعون توفى الى رحمة الله تعالى الفنان اشرف صالح .. ندعو له بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.. وصلاة الجنازة بمسجد ناصر بارض عزيز عزت بإمبابة فى صلاة الجمعة.
ويعد الفنان أشرف صالح أحد الفنانين الذين قدموا عددا من الاعمال الفنية الجيدة على الرغم من مشاركته فى أدوار ثانوية.
ومن أبرز الأعمال التى شارك فيها اشرف صالح منها أصحاب ولا بزنس والتحويلة والعصيان.
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