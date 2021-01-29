في ذكري ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة ملك الجمل

ولدت الفنانة ملك الجمل يوم 29 يناير 1929 في محافظة بورسعيد، وتخرجت من كلية الأداب قسم اللغة الانجليزية، ثم التحقت بالمعهد العالى للتمثيل" الفنون المسرحية حاليًا"، وبعد ذلك بدأت في التنقل بين الفرق المسرحية، كما أنها سافرت معظم البلاد العربية في أواخر الاربعينات مع فرقة يوسف وهبي.
والتحقت بالفرقة المصرية الحديثة عام 1954، وقدمت العديد من المسرحيات منها الشحاتين، بلاد برة،سكة السلامة، يانا ياهوه، ملك السلطان الحائر، بير السلم، وغيرها .
نجحت في تجسيد أدوار الشر ببراعة شديدة، حتى إنه بمجرد مشاهدتك لها تشعر بأنك تكرهها بشدة، عرفت بحكمت الشريرة والقاسية في"الشموع السوداء"، والعمة القاسية في فيلم "نادية "، والخاطبة الشريرة التي اقنعت والدة العروس "زهرة العلا" بالزواج من "عباس الزفر" في "إسماعيل يس في الاسطول" ، وهى الحماة فى "أم العروسة"، وبسبب اجادتها لهذه الأدوار، قام المخرجين بحصرها في أدوار الشر، كما اشتهرت بتقديمها لشخصية خالتي بمبة الرغاية فى البرنامج الإذاعي "إلى ربات البيوت"، حيث أنها قدمت خلاله دور المرأة الثرثارة كثيرة التدخل في الأمور التي لا يعنيها.
قدمت العديد من الأفلام منها "الرسالة، الشموع السوداء، تفاحة آدم، انتبهوا ايها السادة، حكاية على الطريق، أم العروسة، ريا وسكينة، بنت اسمها مرمر، المستحيل، ورد وشوك، رصيف نمرة 5، حكاية ليلة رهيبة، شفيقة ومتولي، زمن العجايب، المطلقات، رحلة داخل إمرأة".
كما أنها استطاعت تقديم أداء أدوار جريئة في السينما مثل دورها في فيلم "الطريق المسدود " حيث قدمت خلاله دور إمرأة شاذة تعمل كمدرسة فى إحدى المدارس وتقوم بالتحرش في المدرسة بصديقتها الفنانة فاتن حمامة، ويعد قبولها لهذا الدور جرأة كبيرة منها .
قدمت العديد من المسلسلات منها"ابن تيمية، الضحية، أم العروسة، الساقية، القاهرة والناس، عيلة الدوغري، أوراق الورد".
رحلت عن عالمنا عام 1982 بسبب حزنها الشديد على فقدانها لإبنها وحفيدها في يوم واحد.