في ذكري ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة ملك الجمل

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة ملك الجمل، التي عرفت براعتها في تجسيد أدوار الشر، وفي السطور التالية يرصد، معلومات عنها:"

ولدت الفنانة ملك الجمل يوم 29 يناير 1929 في محافظة بورسعيد، وتخرجت من كلية الأداب قسم اللغة الانجليزية، ثم التحقت بالمعهد العالى للتمثيل" الفنون المسرحية حاليًا"، وبعد ذلك بدأت في التنقل بين الفرق المسرحية، كما أنها سافرت معظم البلاد العربية في أواخر الاربعينات مع فرقة يوسف وهبي.