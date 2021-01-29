"هاتوحشنا جدًا".. بهذه الكلمات لقاء الخميسي تنعي محمد الصغير

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لمصفف الشعر الراحل محمد الصغير، وعلقت عليها قائلة :"محمد الصغير رجل مش عادي، رجل مُحب للآخرين، رجل معطاء، رجل سخي وعطوف، رجل خلوق، رجل رقيق القلب، رجل قوى، رجل مثابر، رجل مصري ناجح وأصيل بكل معاني الكلمات والحروف".

وتابعت لقاء الخميسي قائلة :"أثرت علينا بحِبك وعطاءك وصدقك، بنحبك لآخر المدى حِب لاتستطيع الكلمات وصفه هاتوحشنا جدًا، إلى لقاءٍ قريب في عالمٍ أفضل،بحبك".

وأضافت لقاء الخميسي :" رحل عن عالمنا البديع محمد الصغير، أرجو منكم الدعاء والصلاة في هذا اليوم المبارك،اللهم اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارًا خيرًا من داره،اللهم آمين".

والجدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت مؤخرًا في مسلسل"سكر زيادة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، أميرة هاني، هنادي مهنى، مصطفى أبو سريع، أحمد السقا، وكوكبة مميزة من النجوم.

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة لقاء الخميسي مصفف الشعر وخبير التجميل محمد الصغير، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".