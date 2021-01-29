ليلى علوي تطالب جمهورها ومحبيها بإقامة صلاة الغائب على الراحل محمد الصغير

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة لمحمد الصغير وعلقت عليها قائلة: "رحل الأخ والصديق والرجل الأطيب محمد الصغير، بعزي عيلته كلها زوجته السيدة ملكة العلايلي وأبنائه مها ومصطفى الصغير وإخواته وكل أهله وأصحابه ومحبيه، وبدعوكم جميعًا إننا نصلي صلاة الغائب على روحه الطيبة بعد صلاة الضهر بإذن الله، الله يرحمه ويحسن إليه"

وفي سياق آخر، تواصل ليلى علوي حاليًا تصوير مشاهدها في فيلم "ماما حامل"وهو بطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.